Командир аварийно севшего А321 не будет переезжать в подаренную квартиру

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Пилот аварийно севшего А321 Дамир Юсупов отказался переезжать в подаренную квартиру. Об этом сообщает издание URA.RU.

"Мы очень благодарны за этот подарок. Но в ближайшее время переезд не планируется: дети пошли кто в школу, кто в садик", – рассказал Юсупов.

Сейчас семья Юсуповых проживает в городе Полевской в 50 километрах от Екатеринбурга. Сам глава семьи пока не определился с тем, что они будут делать с подаренной квартирой.

Накануне сообщалось, что командир самолета вновь вернулся к полетам после прохождения необходимых медицинских обследований и формальностей. Остальной экипаж также вышел на работу. На больничном остался второй пилот Георгий Мурзин, получивший травмы при посадке.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил экипажу А321 авиакомпании "Уральских авиалиний" ключи от квартир.

Их получили командир экипажа Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин, бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева и Яна Ягодина

15 августа лайнер А321 аварийно сел сразу после вылета из аэропорта Жуковский. Самолет, летевший в Симферополь, на взлете столкнулся со стаей чаек, которые попали в оба двигателя. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб.

Летчикам A321 присвоили звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

Межгосударственный авиационный комитет подготовил доклад по расследованию ЧП. Промежуточные итоги подтвердили первоначальную версию – отказ обоих двигателей из-за попадания птиц.

