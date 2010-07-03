Командир аварийно севшего на кукурузное поле А321 вернулся к работе

Командир самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов, успешно совершивший аварийную посадку воздушного судна в Подмосковье, вновь приступил к полетам. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Как пояснили в пресс-службе, он вернулся к работе после прохождения необходимых медицинских обследований и формальностей. Остальной экипаж также вышел на работу. На больничном остался второй пилот Георгий Мурзин, получивший травмы при посадке.
15 августа лайнер А321 аварийно сел сразу после вылета из аэропорта Жуковский. Самолет, летевший в Симферополь, на взлете столкнулся со стаей чаек, которые попали в оба двигателя. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал.
Летчикам A321 присвоили звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.
Межгосударственный авиационный комитет подготовил доклад по расследованию ЧП. Промежуточные итоги подтвердили первоначальную версию – отказ обоих двигателей из-за попадания птиц.
Командир аварийно севшего в поле A321 выйдет на работу 4 сентября
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