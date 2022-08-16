Площадь пожара в Ростовской области выросла до 136 га – МЧС РФ

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Площадь пожара в станице Верхнекундрюченской в Ростовской области увеличилась до 136 гектаров. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"Пожар, перешедший 15 августа из лесного массива на станицу Усть-Донецкого района Ростовской области, повредил 34 строения. <...> К счастью, пострадавших нет", – приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что для скорейшей ликвидации пожара приложены все силы, в том числе увеличена задействованная авиагруппа. В частности, привлечены самолет-амфибия Бе-200ЧС, вертолет Ми-8 с водосливным устройством и Ил-76, способный сбросить на очаг возгорания 42 тонны воды.

Жители станицы Верхнекундрючинской накануне были эвакуированы в пункт временного размещения хутора Евсеевка. В Усть-Донецком районе Ростовской области из-за пожара ввели режим ЧС. В настоящее время борьбу с огнем ведут более 300 человек. Задействовано 90 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Якутии лесные пожары уничтожили пять жилых домов в селе Арылах. Пламя также дошло до детских лагерей. Школьников пришлось эвакуировать.

