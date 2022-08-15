Режим ЧС введен в Усть-Донецком районе Ростовской области. Там природный пожар перекинулся на станицу. Огонь охватил уже 30 гектаров.

Спасателям пришлось эвакуировать жителей станицы в пункт временного размещения. К тушению привлекли вертолет, а также 160 человек и 40 единиц техники. Работы осложняет жара и сильный ветер. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.