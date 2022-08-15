Сухая растительность загорелась в Ростовской области на площади 2 тыс кв метров

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В Константиновском районе Ростовской области загорелась сухая растительность на площади 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областной главк МЧС.

"В 14:25 в хуторе Ведерников произошло загорание сухой растительности, по оперативным данным, на 2 тысячах квадратных метров", – сказали в ведомстве.

В тушении задействованы 16 человек и 4 единицы техники. По данным очевидцев, пожар возник в районе хутора Черемушки, а в настоящее время огонь подступает к автозаправочной станции.

"За короткий промежуток времени ураганный ветер, который дует в сторону города, усилил пламя", – заявили в администрации района.

Ранее пожар произошел в одноэтажном здании на Третьей Кленовой улице в Казани. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. В здании обрушилась кровля. К тушению пожара привлекли 110 человек и 34 единицы техники. В результате ЧП никто не пострадал.