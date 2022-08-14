В Казани загорелся склад на площади тысяча квадратных метров

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Пожарные тушат одноэтажное здание в Казани. Площадь пожара достигла тысячу квадратных метров, сообщает РИА Новости.

Возгорание произошло на Третьей Кленовой улице, 9. В здании обрушилась кровля. В результате ЧП никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 110 человек и 34 единицы техники.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме на улице Бутырский Вал в центре Москвы. Возгорание началось в одной из квартир дома 30. Сообщалось, что пожарные спасли девушку из соседней квартиры с помощью лестницы. Площадь пожара составила 35 квадратных метров.

