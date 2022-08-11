На территории воинской части в Долгопрудном произошел пожар – источник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на территории воинской части в подмосковном Долгопрудном на Восточной улице, напротив дома №33. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области,

Площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров.

В ведомстве добавили, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление из-под кровли.

Ранее стало известно, что пожар произошел в жилом доме на улице Бутырский Вал в центре Москвы.

Возгорание началось в одной из квартир дома 30. Сообщалось, что пожарные спасли девушку из соседней квартиры с помощью лестницы. Ей потребовалась помощь медиков.