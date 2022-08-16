Более 30 строений повреждено лесным пожаром в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар, перешедший из лесного массива на станицу Верхнекундрюченскую в Ростовской области, повредил более 30 строений. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает ТАСС.

По данным ведомства, площадь возгорания увеличилась с 30 до 124 гектаров. Для тушения крупного пожара в регион направлен самолет Ил-76, который способен за один раз сбросить на очаг возгорания 42 тонны воды.

По данным МЧС, накануне лесной пожар перекинулся через минерализованные полосы шириной 10 метров. Жители станицы Верхнекундрючинской были эвакуированы в пункт временного размещения хутора Евсеевки.

В Усть-Донецком районе Ростовской области из-за пожара ввели режим ЧС. В настоящее время борьбу с огнем ведут более 300 человек. Задействовано 90 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Якутии лесные пожары уничтожили пять жилых домов в селе Арылах. Пламя также дошло до детских лагерей. Школьников пришлось эвакуировать.

