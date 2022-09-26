В ГИБДД назвали мифы о ремнях безопасности в машине

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Ремень безопасности в автомобиле не помешает выбраться из горящей или тонущей машины, он должен быть пристегнут и у пассажиров на заднем сидении, сообщается на сайте ГИБДД по Кировской области.

Как отметили в ведомстве, при опрокидывании транспортного средства не существует иных средств защиты, кроме ремня безопасности.

"Не пристегнутый ремнем безопасности человек при ДТП бьется обо все вокруг с силой в несколько тонн", – подчеркнули в ГИБДД.

Кроме того, ошибочно мнение о том, что лучше быть выброшенным из автомобиля при ДТП, чем перетерпеть удар внутри него, так как автомобильный кузов частично приспособлен к смягчению последствий от столкновений.

В ведомстве добавили, что дискомфорт при использовании ремней безопасности сведен к минимуму и несравним с неудобствами от полученных при аварии травм.

Также некоторые автомобилисты считают использование ремней безопасности излишними мерами предосторожности в городе в связи с низкой скоростью трафика.

"В момент ДТП большее количество не пристегнутых пострадавших пассажиров или водителей ехали со скоростью до 50 км/ч. Дело в том, что сила удара автомобиля о неподвижное препятствие на указанной скорости эквивалентна падению с четвертого этажа", – отметили в ГИБДД.

По данным инспекции, порядка 70% смогли выжить в аварии именно благодаря ремням безопасности. Уточняется, что при его использовании вероятность смерти водителя при лобовом столкновении снижается в 2,3 раза, при боковом – в 1,8 раза, при опрокидывании машины – в 5 раз.

Ранее в ГИБДД напомнили россиянам о штрафах за вождение без прав. Так, для водителей, которые сели за руль автомобиля, не имея водительского удостоверения, грозит наказание в размере от 5 до 15 тысяч рублей. За передачу управления ТС не имеющему прав лицу предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что более 50 раз водители, не имеющие права управления транспортными средствами, становились участниками дорожных аварий, в которых погибли или пострадали люди, из них шесть ДТП – с участием водителей автомобилей каршеринга.