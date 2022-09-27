В 49 кварталах Москвы появились "медленные зоны" для электросамокатов

Для электросамокатов продолжают вводить "медленные зоны" на территориях жилых комплексов. Участки дороги, где владельцам самокатов нужно соблюдать скоростной режим, появились еще в 49 кварталах города. Об этом сообщили в Дептрансе.

Максимальная скорость в таких местах – 15 километров в час. Эта норма должна соблюдаться также в московских парках и других зонах, где много пешеходов.

Всего в Москве действует больше 180 "медленных зон". Скоростной режим будет действовать каждый день с 7:00 до полуночи. Ночью на самокатах можно ездить со скоростью до 25 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.