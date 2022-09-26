"Аэрофлот" возобновит полеты из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 1 октября

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

"Аэрофлот" объявил, что возобновит полеты из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 1 октября. Об этом сообщает официальный сайт перевозчика.

"На воздушных линиях между пунктами Египта и Москвой будут задействованы комфортабельные широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330. Ежедневные рейсы на популярные курорты Красного моря будут выполняться начиная с 1 октября из терминала С аэропорта Шереметьево", – рассказали в авиакомпании.

Ранее стало известно, что "Аэрофлот" вновь возобновит постоянные перелеты в Коломбо, Бангкок и Гоа. Рейсы будут осуществляться на воздушных судах Airbus A330.

Перелеты в Коломбо стартуют с 9 октября. Пока что рейсы будут проходить два раза в неделю. С 30 октября авиакомпания начнет проводить перелеты в Бангкок по семь раз в неделю. С 2 ноября "Аэрофлот" возобновит рейсы в Гоа с частотой до трех раз в неделю.

