Собянин сообщил об уничтожении уже четырех беспилотников на подлете к Москве

Подразделения ПВО уничтожили еще два направлявшихся к Москве беспилотника в ночь на вторник, 24 марта. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр в своем канале.

Ранее сообщалось о еще одном беспилотнике, который был уничтожен на подлете к Москве. Всего за сутки в столичном регионе было сбито 4 дрона.

На фоне воздушной атаки в столичном аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.