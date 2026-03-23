23 марта, 11:47

Число сбитых над Ленобластью БПЛА превысило 70

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Свыше 70 воздушных целей ликвидировано над Ленобластью в ходе отражения атаки на регион. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В результате случившегося никто не погиб. Воздушная опасность в Ленобласти к настоящему моменту отменена. Поисковые группы спасателей продолжают работу по выявлению упавших фрагментов БПЛА.

Глава региона напомнил, что подходить к обломкам беспилотников опасно. Он попросил сообщать о найденных фрагментах нейтрализованных дронов по телефону 112.

Вместе с тем специалисты продолжают ликвидацию возгорания, возникшего в емкостях с нефтепродуктами в порту Приморска при отражении атаки. К работам привлечены 50 единиц техники, а также отряды МЧС России и Леноблпожспаса. Персонал порта эвакуирован.

Атака на Ленобласть началась в ночь на 23 марта. На этом фоне в петербургском аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В настоящее время воздушная гавань возобновила прием и отправку самолетов по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации уточняли, что меры принимались для обеспечения безопасности полетов. Всего в Пулково были задержаны свыше 50 рейсов и еще 48 отменены.

