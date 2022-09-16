В Москве может заработать еще один сервис проката самокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2023 году в Москве может начать работу международный сервис кикшеринга Eleven. Об этом Агентству "Москва" сообщили в компании.

Представители Eleven уточнили, что столичный рынок – один из перспективных и интересных. Однако итогового решения по вопросу работы сервиса в Москве еще нет, поскольку в настоящее время компания нацелена на разработку средств передвижения для шеринга.

"Мы рассматриваем различные варианты развития проекта, и локализация производства один из таких, но окончательного решения еще не принято, в том числе по месту его потенциального размещения", – сообщили в компании.

Руководитель управления по транспорту фонда "Сколково" Кирилл Жанайдаров в разговоре с агентством отметил, что Eleven самостоятельно производит транспортные средства для кикшеринга, не приобретая готовые, как делают это другие сервисы.

"Сейчас команда выпускает электровелосипед и зарядный шкаф для аккумуляторов в формате шеринга. В планах Eleven перевозить людей и в Москве, но начали с территории "Сколково", – сообщил он.

Жанайдаров добавил, что на территории "Сколково" разработчики тестируют возможности самокатов, в том числе работу нейросетей, датчиков и других элементов.

Собеседник агентства добавил, что сейчас компания находится в поиске производственной площадки для дальнейшего запуска производства транспортных средств.

Ранее московские власти поддержали решение Минтранса РФ о запрете проезда по зебре на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности.

В столичном Дептрансе уточнили, что аналогичное правило действует для управляющих велосипедами. Мера направлена на повышение уровня безопасности водителей СИМ и пешеходов.

