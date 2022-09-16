В Москве может заработать еще один сервис проката самокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В 2023 году в Москве может начать работу международный сервис кикшеринга Eleven. Об этом Агентству "Москва" сообщили в компании.
Представители Eleven уточнили, что столичный рынок – один из перспективных и интересных. Однако итогового решения по вопросу работы сервиса в Москве еще нет, поскольку в настоящее время компания нацелена на разработку средств передвижения для шеринга.
"Мы рассматриваем различные варианты развития проекта, и локализация производства один из таких, но окончательного решения еще не принято, в том числе по месту его потенциального размещения", – сообщили в компании.
Руководитель управления по транспорту фонда "Сколково" Кирилл Жанайдаров в разговоре с агентством отметил, что Eleven самостоятельно производит транспортные средства для кикшеринга, не приобретая готовые, как делают это другие сервисы.
"Сейчас команда выпускает электровелосипед и зарядный шкаф для аккумуляторов в формате шеринга. В планах Eleven перевозить людей и в Москве, но начали с территории "Сколково", – сообщил он.
Жанайдаров добавил, что на территории "Сколково" разработчики тестируют возможности самокатов, в том числе работу нейросетей, датчиков и других элементов.
Собеседник агентства добавил, что сейчас компания находится в поиске производственной площадки для дальнейшего запуска производства транспортных средств.
Ранее московские власти поддержали решение Минтранса РФ о запрете проезда по зебре на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности.
В столичном Дептрансе уточнили, что аналогичное правило действует для управляющих велосипедами. Мера направлена на повышение уровня безопасности водителей СИМ и пешеходов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: