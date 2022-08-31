Водителей электросамокатов могут начать тестировать на знание ПДД

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Водителей электросамокатов с 2023 года могут начать тестировать на знание ПДД, заявил заместитель начальника столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ Евгений Логиновский.

"Просто так сказать, что вот давайте мы будем тестировать всех... тестирование может привести к какому-то перекосу. Сейчас над этой проблемой работают, и работают достаточно усиленно. Поэтому я думаю, что, может быть, не к концу года, но уже в следующем году мы что-то увидим", – приводит РИА Новости его слова.

При этом формат тестирования не уточняется.

По словам представителя ведомства, в настоящее время идет подготовка пакета документов, регулирующих и вносящих понятие "средства индивидуальной мобильности".

Ранее Евгений Логиновский сообщил, что Москва может стать первым городом в России, где в школах введут курс езды на электросамокатах.

С инициативой включить обучение детей езде на электросамокатах в школьную программу ранее выступил начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ полковник полиции Дмитрий Митрошин.

