В МВД РФ призвали принять ГОСТ для электросамокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
В России нужно принять ГОСТ для средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, что облегчило бы работу по внесению изменений в Правила дорожного движения в части их эксплуатации. Об этом заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.
"Очень важный момент, вакуум, который срочно нужно заполнить, – это программа максимум, это порядок обращения СИМ на выходе, начиная от момента ввоза, их легализации и до утилизации. Но, если не получится целиком и полностью их урегулировать, хотя бы нужен ГОСТ, нужно техническое урегулирование для СИМ", – приводит слова Митрошина ТАСС.
Ранее в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России предложили запретить несовершеннолетним ездить на электросамокатах. В свою очередь, депутат Госдумы Яна Лантратова добавила, что необходимо прописать режимы их эксплуатации, определить возможности, правила и скорость передвижения.
Отмечается, что на данный момент уже существует два варианта поправок в ПДД, регламентирующих использование электросамокатов. Оба были анонсированы в 2021 году, но ни один из них так и не был реализован, поясняется в материале.
Также сенатор Александр Башкин заявил, что на агрегаторов доставки нужно возложить обязанность по ограничению максимально возможной скорости курьеров на велосипедах и электросамокатах. Он уверен, что такая мера и обязательное обучение курьеров правилам ПДД позволят повысить безопасность граждан в крупных городах России.
В свою очередь, заместитель мэра Максим Ликсутов заявил, что возможность устанавливать специальные зоны скоростного режима для электросамокатов появится в Москве в 2022 году.
Дептранс зарегистрировал 117 ДТП с электросамокатами в столице за 2021 год
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