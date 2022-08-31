Уроки езды на электросамокатах могут ввести в школах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва может стать первым городом в России, где в школах введут курс езды на электросамокатах. Об этом сообщил заместитель начальника столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ Евгений Логиновский.

"Почему нет? Конечно, мы только за. <...> Более того, мы готовы оказать любую методическую и практическую помощь в продвижении данного вопроса", – приводит его слова РИА Новости.

С инициативой включить обучение детей езде на электросамокатах в школьную программу ранее выступил начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ полковник полиции Дмитрий Митрошин.

Он отмечал, что для этого необходимо будет выделить дополнительные часы, однако это будет непросто, поскольку время на такие уроки придется забирать у других дисциплин. Митрошин также считает, что такого рода вопросы должны решаться на государственном уровне.

До этого начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД заявил о необходимости принять в России ГОСТ для средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, чтобы облегчить работу по внесению изменений в Правила дорожного движения в части их эксплуатации.

