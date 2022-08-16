Электросамокаты с автопилотом начали тестировать в Москве

В Москве начали тестировать электросамокаты с автопилотом. Кадры уже опубликовали телеграм-каналы.

Самокатом можно управлять дистанционно. Например, чтобы переместить его в нужное место – на парковку или в пункт обслуживания для замены аккумулятора. По сообщению сервиса кикшеринга, самокат может сам распознавать препятствия с помощью широкоугольной камеры и искусственного интеллекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.