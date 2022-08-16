В ГД предложили демонтировать 70% камер с автодорог

В Госдуме предложили убрать с автодорог 70% камер. Как считают некоторые депутаты, примерно такая часть приборов намеренно работает некорректно или устанавливается так, что водитель вынужден нарушать правила. Такие комплексы фото- и видео- фиксации "превратились в кошельки, а не инструменты безопасности".

Чтобы камеры работали исключительно на безопасность на дорогах, депутаты разработали проект закона. В документе будет перечень мест для установки приборов, описана процедура их размещения. Ожидается, что если законопроект примут, он вступит в силу 1 марта следующего года.

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