Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение транспорта на улице Зацепский Вал восстановлено после ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Авария произошла в районе дома № 5. После столкновения одна из машин врезалась в столб. Движение осуществлялось по трем полосам из пяти.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы автомобиль такси после столкновения с BMW сбил женщину с ребенком. Авария произошла в Прибрежном проезде. Три человека были госпитализированы с различными травмами. Установление всех обстоятельств ДТП контролирует прокуратура САО.

До этого два человека пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте. Там водитель такси Hyundai столкнулся с тремя попутно следовавшими автомобилями. В результате водитель такси и его пассажирка были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.