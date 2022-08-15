Четверо мужчин на каршеринге избили сотрудников ДПС в Москве при проверке документов

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Водитель и трое пассажиров избили сотрудников ДПС, которые остановили их с целью проверки документов на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ СК по Москве Юлию Иванову.

Инцидент произошел вечером 14 августа. Мужчину за управлением автомобилем каршеринга и 3 пассажиров остановили на улице Нижние Мневники, сообщили в ведомстве.

"Водитель, а также 3 пассажиров машины вступили в конфликт с сотрудниками дорожно-патрульной службы, в ходе которого совместно применили насилие в отношении 3 сотрудников полиции и нанесли им множественные телесные повреждения", – прокомментировала Иванова.

Мужчин в возрасте 24, 25 и 29 лет задержали по подозрению в применении насилия в отношении полицейских. В настоящее время с ними проводят следственные действия. Отмечается, что мужчинам планируют предъявить обвинение. Следствие будет ходатайствовать об их аресте, сообщили в ГУ СК по Москве.

Сотрудники правоохранительных органов просматривают записи с камер видеонаблюдения, очевидцев происшествия допрашивают, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что суд отправил под стражу виновника ДТП в Люберцах, в результате которого погибли два человека. Водителю автомобиля каршеринга, совершившему ДТП, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.