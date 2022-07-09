Женщина погибла после наезда автомобиля каршеринга на остановку в Новосибирске

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Водитель каршерингового автомобиля врезался в остановку общественного транспорта в Новосибирске. Об этом сообщил и. о. замначальника управления ГИБДД ГУ МВД РФ по региону Виталий Риф.

Он уточнил, что авария произошла в субботу утром на Ипподромской улице. В результате ДТП погибла женщина. Еще три человека получили травмы.

"<...> водитель, двигаясь на автомобиле каршеринговой компании "Делимобиль" <...> на запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились люди", – приводит его слова ТАСС.

По предварительным данным, водитель автомобиля в момент совершения ДТП имел признаки опьянения. В настоящее время дорожные полицейские выясняют обстоятельства и причины аварии.

Ранее сообщалось, что на пятом километре внутренней стороны МКАД женщина на мотоцикле попала под колеса фуры. Она погибла. По предварительным данным, авария произошла по причине того, что водитель мотоцикла не справилась с управлением при перестроении. На мотоцикл наехал большегруз, который двигался по соседней полосе в попутном направлении.