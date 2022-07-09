Женщина погибла после наезда автомобиля каршеринга на остановку в Новосибирске

06:49
Фото: https://vk.com/act54
Водитель каршерингового автомобиля врезался в остановку общественного транспорта в Новосибирске. Об этом сообщил и. о. замначальника управления ГИБДД ГУ МВД РФ по региону Виталий Риф.
Он уточнил, что авария произошла в субботу утром на Ипподромской улице. В результате ДТП погибла женщина. Еще три человека получили травмы.
"<...> водитель, двигаясь на автомобиле каршеринговой компании "Делимобиль" <...> на запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились люди", – приводит его слова ТАСС.
По предварительным данным, водитель автомобиля в момент совершения ДТП имел признаки опьянения. В настоящее время дорожные полицейские выясняют обстоятельства и причины аварии.
Ранее сообщалось, что на пятом километре внутренней стороны МКАД женщина на мотоцикле попала под колеса фуры. Она погибла. По предварительным данным, авария произошла по причине того, что водитель мотоцикла не справилась с управлением при перестроении. На мотоцикл наехал большегруз, который двигался по соседней полосе в попутном направлении.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: