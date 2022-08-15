Автоэксперт заявил, что ограничить скорость электросамокатов перед переходами будет сложно

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев оценил, возможно ли ограничить скорость электросамокатов перед пешеходными переходами до 5 километров в час. Об этом пишет RT.
Эксперт заявил, что это будет трудно реализовать, ведь система контроля электросамокатов до сих пор не проработана.
"Первое, с чего нужно начинать на всех средствах индивидуальной мобильности, – это учет владельцев. И тогда уже можно хоть что-то контролировать. Пока этого не будет, все инициативы по внедрению страховки или каких-то других ограничений будут абсолютно бессмысленной затеей", – объяснил он.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой установить ограничение скорости электросамокатов до пяти километров в час перед нерегулируемым переходом.
Парламентарий отметил, что за последние два года россияне стали пользоваться электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности чаще. А значит, по мнению Хамзаева, это явление должно сопровождаться новыми правилами дорожного движения.
При этом достаточно часто аварии с участием электросамокатов, как уточнил депутат, случаются при пересечении нерегулируемых переходов, где нет светофоров.
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