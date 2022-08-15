В ГД поддержали введение штрафа до 100 тысяч рублей за шум от транспорта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов в разговоре с Москвой 24 назвал правильным предложение штрафовать шумных водителей авто и мотоциклов на 100 тысяч рублей.
Ранее с таким предложением выступила фракция "Новые люди". Отмечается, что главная проблема, связанная с шумом от транспорта, – прямая система выхлопа. По задумке законодателей, владельцев таких авто и мотоциклов сперва оштрафуют на 100 тысяч рублей. За повторное нарушение транспорт на три месяца эвакуируют на штрафстоянку. Также для систематических нарушителей предусмотрено наказание в виде недели общественных работ.
По словам Ефимова, нарушителей тишины нужно воспитывать и существенные штрафы могут в этом помочь.
Депутат отметил, что проблема шумных водителей знакома ему не понаслышке.
"У меня недалеко Третье кольцо. И вот они начинают гонять на мотоциклах где-то в первом-втором часу ночи. Это просто рев какой-то. Как будто я на аэродроме военных самолетов, которые взлетают. Это неправильно", – подчеркнул депутат.
Ранее в Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесли законопроект, предусматривающий штраф для владельцев домашних животных, чьи питомцы нарушают покой граждан ночью. Кроме того, штрафовать нерадивых хозяев предлагается и за шум любимцев с 08:00 до 12:00 в выходные и праздничные дни.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: