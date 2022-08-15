В ГД поддержали введение штрафа до 100 тысяч рублей за шум от транспорта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов в разговоре с Москвой 24 назвал правильным предложение штрафовать шумных водителей авто и мотоциклов на 100 тысяч рублей.

Ранее с таким предложением выступила фракция "Новые люди". Отмечается, что главная проблема, связанная с шумом от транспорта, – прямая система выхлопа. По задумке законодателей, владельцев таких авто и мотоциклов сперва оштрафуют на 100 тысяч рублей. За повторное нарушение транспорт на три месяца эвакуируют на штрафстоянку. Также для систематических нарушителей предусмотрено наказание в виде недели общественных работ.

По словам Ефимова, нарушителей тишины нужно воспитывать и существенные штрафы могут в этом помочь.





Виталий Ефимов член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Я считаю, предложение правильное. Это защищает тысячи жителей от одного хулигана... Это одна из мер воспитания. Но обычно эти хулиганы имеют деньги. Не хватит им (первого наказания. – Прим. ред.), тогда прибавим. Если во второй раз отбирать транспорт, тогда уже они подумают.

Депутат отметил, что проблема шумных водителей знакома ему не понаслышке.

"У меня недалеко Третье кольцо. И вот они начинают гонять на мотоциклах где-то в первом-втором часу ночи. Это просто рев какой-то. Как будто я на аэродроме военных самолетов, которые взлетают. Это неправильно", – подчеркнул депутат.





Виталий Ефимов член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Одному кому-то хочется прокатиться на огромной скорости на этом гремящем мотоцикле и разбудить пол-Москвы. Почему он это может сделать? Это же нарушение демократии. Я хочу спать, мне в шесть часов надо вставать, а он в два часа меня будит.

Ранее в Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесли законопроект, предусматривающий штраф для владельцев домашних животных, чьи питомцы нарушают покой граждан ночью. Кроме того, штрафовать нерадивых хозяев предлагается и за шум любимцев с 08:00 до 12:00 в выходные и праздничные дни.