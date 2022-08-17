Водителей электросамокатов могут принудить снижать скорость перед "зеброй"

Водителей электросамокатов хотят с помощью специального закона заставить снижать скорость перед "зеброй". Как показывает практика, большинство столкновений с автомобилями происходит именно на нерегулируемых пешеходных переходах.

Пока водители электросамокатов, моноколес и гироскутеров приравниваются к пешеходам. Но далеко не все считают это справедливым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.