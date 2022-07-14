Заболеваемость коронавирусом подскочила в пять раз в Турции

Турция переживает новый всплеск коронавируса. За две недели заболеваемость подскочила в пять раз. Большинство случаев приходится на версию омикрона с высокой степенью заразности.

Между тем в этом сезоне Турция – лидер по популярности среди зарубежных направлений. Что сейчас происходит на курортах? Много ли москвичей хотят отказаться от путевок? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.