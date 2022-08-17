В МЧС сообщили о ликвидации лесного пожара в Ростовской области

Фото: официальный сайт МЧС России

Лесной пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области потушен, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 14:30 лесной пожар в Усть-Донецком районе ликвидирован", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Как отметили в ведомстве, площадь пожара составила 331 гектар.

Между тем в экстренных службах региона сообщили, что огонь повредил или уничтожил 70 строений.

"От огня пострадали 14 жилых домов, 54 хозпостройки, кафе и здание почты. Также сгорели два автомобиля и несколько теплиц. Всего в результате пожара пострадало 31 домовладение", – сообщил собеседник агентства.

Первоначальные подсчеты комиссии показали, что ущерб от пожара составляет более 19 миллионов рублей. При этом ожидается, что окончательная сумма окажется выше.

Ранее сообщалось, что больше 60 человек были эвакуированы из станицы в Ростовской области из-за лесного пожара. К тушению возгорания привлекли 124 человека и 25 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

Позже губернатор региона Василий Голубев добавил, что более 50 человек обратились за медицинской помощью после пожара в станице Верхнекундрюченской Ростовской области.

Губернатор добавил, что 139 человек были эвакуированы в пункты временного размещения на базе Евсеевской и Апаринской школ, пожар уничтожил семь жилых домов, в которых проживали 17 человек, включая четверых детей.

Голубев также сообщил, что муниципальная комиссия займется оценкой материального ущерба.

