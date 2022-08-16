Более 50 человек обратились за медпомощью после пожара в Ростовской области

11:53
Фото: ТАСС/МЧС России
Более 50 человек обратились за медицинской помощью после пожара в станице Верхнекундрюченская Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"За медицинской помощью обратилось 53 человека, пострадавшие от задымления. Всю необходимую помощь им оказывают", – написал он в своем телеграм-канале.
Губернатор добавил, что 139 человек были эвакуированы в пункты временного размещения на базе Евсеевской и Апаринской школ, пожар уничтожил семь жилых домов, в которых проживало 17 человек, включая четверых детей.
Голубев также сообщил, что муниципальная комиссия займется оценкой материального ущерба.
В свою очередь, начальник департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу Петр Костенич сообщил ТАСС, что замыкание ЛЭП названо предварительной причиной пожара в Ростовской области.
В настоящее время площадь лесного пожара составляет 144 гектара. на месте работают 342 человека и более 100 единиц техники.
Ранее в МЧС сообщили, что накануне лесной пожар перекинулся через минерализованные полосы шириной 10 метров. Жители станицы Верхнекундрючинской были эвакуированы в пункт временного размещения хутора Евсеевки.
В Усть-Донецком районе Ростовской области из-за пожара ввели режим ЧС. В настоящее время борьбу с огнем ведут более 300 человек. Задействовано 90 единиц техники.
Режим ЧС введен в Усть-Донецком районе Ростовской области
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