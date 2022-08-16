Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 252 гектаров

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Пожарные продолжают борьбу с крупным лесным пожаром в Усть-Донецком районе Ростовской области, площадь возгорания увеличилась до 252 гектаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

"Площадь пожара составляет 252 гектара. Сохраняются сильные порывы ветра и высокие температуры, что осложняет тушение", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в МЧС сообщали, что площадь лесного пожара составляет 144 гектара. Борьбу с огнем ведут более 340 человек и свыше 100 единиц техники.

В Усть-Донецком районе из-за пожара ввели режим ЧС.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что пожар уничтожил семь жилых домов, в которых проживали 17 человек, включая четверых детей. По его словам, за медицинской помощью из-за задымления обратились 53 человека.