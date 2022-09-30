Эксперт раскрыл, на какие машины не обращает внимание ГИБДД

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Специалисты ГИБДД наиболее часто пропускают машины без "красивых" госномеров. Владельцы такого транспорта менее платежеспособны, считает вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр.

"Например, если проходит рейд и на дороге стоит инспектор ГИБДД, ему неинтересны автомобили без "красивых" или "блатных" номеров. Очень часто машины с такими госномерами останавливают, поскольку они привлекают внимание <…>", – поделился Хайцеэр в беседе с "Газетой.ру".

По его словам, сотрудник ГИБДД, скорее всего, не придаст значимости автомобилю, не находящемуся в перечне лидеров по угонам. Такая же история работает и с теми машинами, у которых чистый кузов, тонировка по ГОСТу и не наблюдается очевидных изменений в конструкции.

Хайцеэр поделился, что в РФ есть заблуждение, будто недорогой транспорт не останавливают. Он заявил, что старые ВАЗы и Lada нередко попадают в поле зрения инспекторов, так как такие машины достаточно часто угоняют. Кроме того, подобные автомобили из-за длительного срока эксплуатации могут иметь неисправности.

Вице-президент отметил, что реже всего останавливают женщин-водителей. По его мнению, мужчины несут большую опасность, так как могут находиться за рулем в нетрезвом состоянии. Также сотрудники ГИБДД не интересуются автомобилями, марки которых считаются непрестижными.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что продавать сейчас свою машину для покупки новой нецелесообразно. Он утверждает, что на сегодняшний день выгоднее ездить на имеющемся автомобиле, потому, что сколько бы ни стоил проданный транспорт, на новый такого же или выше класса все равно не хватит.

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