Сериал про маньяка Джеффри Дамера стал одним из самых популярных на Netflix

Фото: кадр из сериала "Монстр: История Джеффри Дамера"; режиссер – Дженнифер Линч, Пэрис Барклай, Клемент Вирго; производство – Netflix, Prospect Films, Ryan Murphy Productions

Сериал про маньяка Джеффри Дамера стал одним из самых популярных на стриминговой платформе Netflix. Об этом сообщает Variety.

Сериал "Монстр: История Джеффри Дамера" является вторым по популярности англоязычным шоу на сервисе и уступает лишь четвертому сезону "Очень странных дел". Картина про маньяка собрала свыше 701 миллиона часов просмотров. В то же время сериал "Очень странные дела" набрал по просмотрам 1,35 миллиарда часов.

Джеффри Дамер орудовал в США в 1978–1991 годах. За все время он убил 17 мужчин и мальчиков.

Ранее студия, которая занимается съемками второй части фантастического фильма "Дюна", сообщила о новом переносе премьеры картины. Согласно последним данным, фильм выйдет на экраны 3 октября 2023 года, то есть раньше обозначенного в прошлый раз срока – тогда сообщалось, что картину представят 17 ноября после переноса с 20 октября.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!