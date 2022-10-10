Актер Киллиан Мерфи поделился, что сценарий фильма "Острые козырьки" подходит к концу

Фото: кадр из сериала "Острые козырьки"; режиссер – Энтони Бирн, Колм МакКарти, Тим Милантс; производство – BBC Television Centre, Caryn Mandabach Productions, Tiger Aspect Productions

Актер Киллиан Мерфи, исполнивший роль главного героя Томаса Шелби в британской криминальной драме "Острые козырьки", рассказал о работе над предстоящим фильмом с одноименным названием.

Артист заявил, что сценарий картины "близок к завершению". По его словам, сюжет будет разворачиваться после истории, показанной в шестом сезоне сериала.

"Я все еще не читал его (сценарий. – Прим. ред.), но план состоит в том, чтобы создать фильм и продолжить историю", – прокомментировал Мерфи, передает "Газета.ру".

Картину запланировали представить зрителям в 2024 году. Фильм расскажет о жизни семьи Шелби в 50-х годах. Уточняется, что на данный момент представители проекта не анонсировали будущий актерский состав.

Ранее сообщалось, что шоураннер сериала "Острые козырьки" Стивен Найт адаптировал историю преступного клана для театральной сцены. Он пообещал, что поклонники сериала найдут в постановке "Искупление Томаса Шелби" много знакомого, поскольку в ее основу легли отношения персонажей Томми Шелби и Грейс Берджесс во время Первой мировой войны.

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