"Тайны души": Владимир Горюшин

В 1977 году молодые супруги Владимир Горюшин и Ольга Анохина окончили ГИТИС и были приняты в труппу одного из старейших театров Москвы. И вот уже 45 лет они остаются верны не только друг другу, но и своему родному театру имени Моссовета. В этом году неподражаемый режиссер Андрей Кончаловский открыл на сцене театра шекспировский сезон.
Спектакль "Укрощение строптивой" собрал максимум восторженных рецензий. В постановке принимают участие Юлия Высоцкая, Александр Филиппенко, Игорь Ясулович, Ольга Анохина. А колоритного персонажа Винченцио, старого дворянина, бесподобно играет актер Владимир Горюшин.
С Андреем Кончаловским заслуженный артист России Владимир Горюшин работает не первый год. Он выходит на сцену в его постановках "Три сестры" в роли сторожа Ферапонта и "Вишневый сад", а котором играет помещика. На его счету более 160 работ в сериалах и полнометражных фильмах. Но Владимиру Горюшину этого мало! Актер смеется, что есть у него мечта: переплюнуть самого Джигарханяна, фильмография которого пока в два раза длиннее.
Подробнее – в программе "Тайны души".
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