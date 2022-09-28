Фильм "Звездный путь – 4" исключили из графика релизов

Фото: YouTube/Трейлеры к фильмам
Американская компания Paramount Pictures убрала из графика выпуска предстоящий фильм "Звездный путь – 4". Об этом сообщает издание Deadline.
В конце августа стало известно, что режиссер предстоящей картины Мэтт Шекман отказался от работы в проекте из-за плотного графика: он занят фильмом "Фантастическая четверка" для Marvel. Отмечается, что компания на данный момент все еще не нашла нового постановщика картины.
Фильм должен был выйти в прокат 22 декабря 2023 года. Последнюю полнометражную ленту "Стартрек: Бесконечность" представили в 2016 году. Главные роли в ней сыграли Крис Пайн, Закари Куинто и Зои Салдана.
Ранее сообщалось, что сценарий нового "Звездного пути" напишут исключительно женщины, в их числе Женева Робертсон-Дуорет, известная по фильму "Капитан Марвел", а также Линдси Бир.
В августе стало известно, что прах актеров сериала "Звездного пути" Нишель Николс, Джеймса Духана и Маджел Бэррет отправят в космос. Отправка праха является частью специальной миссии Enteprise. Такие полеты реализует компания Celestis из Хьюстона.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: