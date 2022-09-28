Фильм "Звездный путь – 4" исключили из графика релизов

Фото: YouTube/Трейлеры к фильмам

Американская компания Paramount Pictures убрала из графика выпуска предстоящий фильм "Звездный путь – 4". Об этом сообщает издание Deadline.

В конце августа стало известно, что режиссер предстоящей картины Мэтт Шекман отказался от работы в проекте из-за плотного графика: он занят фильмом "Фантастическая четверка" для Marvel. Отмечается, что компания на данный момент все еще не нашла нового постановщика картины.

Фильм должен был выйти в прокат 22 декабря 2023 года. Последнюю полнометражную ленту "Стартрек: Бесконечность" представили в 2016 году. Главные роли в ней сыграли Крис Пайн, Закари Куинто и Зои Салдана.

Ранее сообщалось, что сценарий нового "Звездного пути" напишут исключительно женщины, в их числе Женева Робертсон-Дуорет, известная по фильму "Капитан Марвел", а также Линдси Бир.

В августе стало известно, что прах актеров сериала "Звездного пути" Нишель Николс, Джеймса Духана и Маджел Бэррет отправят в космос. Отправка праха является частью специальной миссии Enteprise. Такие полеты реализует компания Celestis из Хьюстона.

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