"The City": вышел новый фильм о Мэрилин Монро

Самая известная актриса XX века, о которой до сих пор не утихают слухи и сплетни, будет снова на всех экранах. Netflix выпустил один из самых ожидаемых фильмов 2022 года и самый откровенный байопик о Мэрилин Монро.

Сюжет "Блондинки" может зацепить своей откровенностью. Во-первых, в фильме очень много постельных сцен. Во-вторых, Мэрилин Монро, будучи настоящей иконой своего времени, предстает человеком далеко не идеальным.

Премьера фильма прошла на Венецианском кинофестивале и ожидаемо произвела настоящий фурор, "Блондинка" удостоилась оваций на протяжении 14 минут.

Однако фильм – это вовсе не документально точная история. Фильм снят по одноименной книге Джойс Кэрол Оутс, которая не раз заявляла, что использовала исторические факты, но интерпретировала их, как хотела.

Подробнее – в сюжете проекта "The City".