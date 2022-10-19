Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

17:55

Культура

"Вот это любовь": Михаил Ульянов и Алла Парфаньяк

"Вот это любовь": Михаил Ульянов и Алла Парфаньяк

"Тайны кино": "Летучая мышь", "Место встречи изменить нельзя", "Миллион в брачной корзине"

"Тайны нашей эстрады": "Бывает все, сынок". Как песня о Волге искала свой голос

Кинокритики посоветовали посмотреть сериал "Периферийные устройства"

"Ночная смена": день рождения Эминема и новые постеры сериала "Корона"

Старт продаж билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре начнется 22 октября

Новости часа: принят закон о кредитных каникулах для пропавших без вести мобилизованных

"The City": россиянам рассказали о кинопремьерах на этой неделе

Москвичам рассказали об истории Китая

Книжный союз попросил проверить русскую классику на отрицание семейных ценностей

В 1946 году в кинотеатр сибирского городка Тара завезли фильм "Небесный тихоход". В кинозале яблоку было негде упасть. Среди прочих, на премьере оказался местный 19-летний парень Михаил Ульянов. Он и представить не мог, что через пару минут увидит свою судьбу – очаровательную актрису Аллу Парфаньяк. После этого Ульянов влюбился. Он, будто на свидания, стал ходить на все повторы фильма "Небесный тихоход", чтобы снова и снова видеть ту, которая лишила его покоя.

Фильм закончился, а жизнь продолжалась. Ульянов с трофейным отцовским чемоданом отправился покорять Москву, где поступил в Щукинское училище. Там на последнем курсе училась Парфаньяк.

Об этом – в программе "Вот это любовь".

Читайте также
Программа: Вот это любовь!
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика