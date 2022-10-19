"Вот это любовь": Михаил Ульянов и Алла Парфаньяк

В 1946 году в кинотеатр сибирского городка Тара завезли фильм "Небесный тихоход". В кинозале яблоку было негде упасть. Среди прочих, на премьере оказался местный 19-летний парень Михаил Ульянов. Он и представить не мог, что через пару минут увидит свою судьбу – очаровательную актрису Аллу Парфаньяк. После этого Ульянов влюбился. Он, будто на свидания, стал ходить на все повторы фильма "Небесный тихоход", чтобы снова и снова видеть ту, которая лишила его покоя.

Фильм закончился, а жизнь продолжалась. Ульянов с трофейным отцовским чемоданом отправился покорять Москву, где поступил в Щукинское училище. Там на последнем курсе училась Парфаньяк.

Об этом – в программе "Вот это любовь".