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Культура

Старт продаж билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре начнется 22 октября

Старт продаж билетов на балет "Щелкунчик" в Большом театре начнется 22 октября

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В Большом театре 22 октября стартуют продажи билетов на балет "Щелкунчик". Об этом рассказали в пресс-службе театра.

Там уточнили, что полностью избежать очередей, скорее всего, не удастся, поскольку театр никак не может ограничить число желающих попасть на спектакль. Что касается спекулянтов, то их в последнее время стало гораздо меньше.

Как отмечается, на первом этапе билеты будут продавать в кассах для тех, кто собирается прийти на балет лично. На сайте они появятся 24 и 31 октября, а также 7 ноября, однако эти даты еще могут перенести.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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