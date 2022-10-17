Пушкинский музей продлит часы работы с 18 по 30 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

ГМИИ имени Пушкина временно продлит часы работы в период до 30 октября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале учреждения.

"С 18 по 30 октября главное здание Пушкинского музея будет работать для посетителей до 22:00. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих увидеть выставку "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вход в здание, как и кассы, будет работать до 21:00. В субботу, 22 октября, музей закроется в соответствии с действующим расписанием – в 20:00.

Кроме того, увеличенное время работы не касается экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков – ее можно будет посетить согласно прежнему графику.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о присвоении имени Ирины Антоновой безымянному скверу у Пушкинского музея. Антонова занимала пост директора, а затем президента ГМИИ почти 60 лет.



В Пушкинском музее открылась выставка коллекции братьев Морозовых

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!