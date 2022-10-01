Новое пространство для молодежной аудитории открылось в концертном зале "Зарядье"

Фото: пресс-служба концертного зала "Зарядье"
Новое концертное пространство для выступлений одаренных молодых исполнителей открылось в зале "Зарядье" в Москве. Запуск площадки приурочили к Международному дню музыки 1 октября.
"В этом замечательном месте с видом на Китайгородскую стену, парк "Зарядье" и Парящий мост, будут проходить концерты, встречи зрителей с артистами, лекции и мастер-классы", – заявил генеральный директор зала "Зарядье", заслуженный артист России Иван Рудин.
То, что новое пространство открывается в памятную дату, артист назвал "добрым знаком".
На торжественном концерте-открытии выступили молодые артисты, а также мастера своего дела альтист Юрий Башмет, пианист Борис Березовский, арфистка Софья Кипрская, пианистка Варвара Кутузова, трубач Кирилл Солдатов, меццо-сопрано Полина Шамаева и другие. Ведущими стали Иван Рудин и актриса Дарья Мороз.
Особенностью нового концертного пространства зала "Зарядье" станет неформальная среда для широкой аудитории, в том числе за счет доступной цены – стоимость входного билета фиксированная и равна 300 рублям. При этом проходки на многие ближайшие концерты и лекции уже раскуплены.
Ранее в столице стартовал третий тур грантов мэра Москвы в сфере музыкального, изобразительного, театрального и хореографического искусства. В нем принимают участие 132 финалиста.
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