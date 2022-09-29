Концерт ко Дню учителя пройдет в Кремлевском дворце 5 октября

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В среду, 5 октября, в Государственном Кремлевском дворце состоится праздничный концерт в честь Дня учителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

"5 октября в Государственном Кремлевском дворце состоится праздничный концерт для педагогов, приуроченный ко Всероссийскому дню учителя", – говорится в сообщении.

Отмечается, что песни школьного репертуара исполнят Лев Лещенко, Игорь Бутман, Валерия, Сергей Мазаев, Зара, Екатерина Гусева, Ваня Дмитриенко и другие артисты. Кроме того, на сцене выступят талантливые учителя России.

Также в рамках концерта состоится награждение лауреатов конкурса "Учитель года России" и других профессиональных педагогических состязаний.

Ранее Минпросвещения предложило новый федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах. Список представили на смену перечню, который был утвержден в 2020 году. В него вошли учебники русского и иностранного языков, литературы, математики и окружающего мира.

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