Минпросвещения предложило новый список учебников для школ России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпросвещения предложило новый федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах. Указ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Список представили на смену перечню, который был утвержден в 2020 году.

В него вошли учебники русского и иностранного языков, литературы, математики и окружающего мира. Также в списке числятся учебные материалы по карачаево-черкесскому, адыгейскому и абазинскому языкам.

До этого депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении единых общеобразовательных программ для школ России.

Согласно законопроекту, основные образовательные программы будут разрабатываться министерством просвещения в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования. Школы смогут применять ФООП или их отдельные компоненты без составления данных компонентов на своем уровне.

Закон одобрили в Совфеде России. Отмечается, что школам необходимо перейти к подготовленным Минпросвещения ФООП до 1 сентября 2023 года.

