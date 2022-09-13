Россияне рассказали, какие предметы хотели бы включить в школьную программу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около половины россиян хотели бы, чтобы в школе преподавали уроки финансовой грамотности, 38% – программирование, 34% – психологию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу образовательной платформы Skillbox.

Кроме того, из опроса следует, что некоторые (30%) хотели бы включить в школьную программу экономику. За развитие soft skills высказались 19% участников исследования, за дизайн проголосовали 9%, а за маркетинг – 8%.

78% участников опроса, которые отдали голос за программирование, хотели бы видеть его в школе ввиду актуальности таких навыков во многих сферах. При этом 13% выразили мнение, что полученное в школе образование по этому предмету поможет трудоустроиться в сфере IT.

Касаемо дизайна, почти половина заявила, что такие навыки будут нужны во всех сферах деятельности, а около трети опрошенных уточнили, что благодаря полученным в школе знаниям по дизайну можно будет потом построить карьеру в IT.

Большинство участников исследования (73%) выразили мнение, что в школах нужны и уроки профориентации. Однако 27% респондентов выступили против этого предмета ввиду того, что он может ограничить профессиональный выбор и всестороннее развитие школьника.

Больше половины россиян подчеркнули, что образовательная программа в школе должна соблюдать баланс между актуальными на рынке труда и базовыми знаниями. Однако около трети опрошенных указали, что предметы должны соответствовать востребованным в настоящее время специальностям. 14% заключили, что ключевая задача школы – обеспечить общее развитие.

Ранее министерство просвещения РФ сократило количество используемых учебников по каждому предмету школьной программы до одного.

Глава ведомства Сергей Кравцов отмечал, что министерство утвердило стандарт обучения с конкретным содержанием. При этом Минпросвещения исключило возможность использования электронных учебников и тетрадей вместо бумажных.

