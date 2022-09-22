Третий тур грантов мэра в сфере культуры и искусства стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В третий тур грантов мэра Москвы в сфере музыкального, изобразительного, театрального и хореографического искусства прошли 132 финалиста, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что 100 финалистов являются участниками основных этапов, еще 32 – победителями олимпиад "Искусство – детям".
"Финальные туры прослушиваний проводятся в формате открытых концертов и выставок на значимых площадках города Москвы. Лучших выявит экспертное жюри, состоящее из деятелей культуры и искусства, профессоров высших учебных заведений, звезд мировой величины", – говорится в сообщении.
Уточняется, что выступления начались 20 сентября. В этот день исполнители на духовых и ударных инструментах выступили в Московском международном доме музыки, а 26 сентября свои таланты там продемонстрируют юные пианисты.
22 сентября в концертном зале "Зарядье" состоятся хореографические соревнования, а 27 сентября в Российском национальном музее музыки покажут выступления в рамках номинаций "Гитара" и "Эстрадно-джазовое искусство".
Выступления также состоятся 3, 4, 5, 10, 11 и 12 октября. Финальным днем станет 15 октября, а наградят победителей 3 ноября в Московском международном доме музыки.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице стартовал прием заявок на участие в конкурсе на получение грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках проекта "Москва – добрый город".
По ее словам, деятельность благотворительных фондов логично дополняет работу социальных служб. Ракова отметила, что проекты, поддержанные в рамках конкурса "Москва – добрый город", позволили предоставить необходимую помощь 50 тысячам москвичей, а за три года проведения конкурса победителями стали 374 организации.
Свыше 2,8 тыс заявок подали на гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства
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