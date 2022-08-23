В столице начался прием заявок на участие в конкурсе грантов "Москва – добрый город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице стартовал прием заявок на участие в конкурсе на получение грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках проекта "Москва – добрый город", рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По ее словам, деятельность благотворительных фондов логично дополняет работу социальных служб. Ракова отметила, что проекты, поддержанные в рамках конкурса "Москва – добрый город", позволили предоставить необходимую помощь 50 тысячам москвичей, а за три года проведения конкурса победителями стали 374 организации.

"Прием заявок на конкурс этого года стартовал и продлится до 30 сентября. Мы вновь обновили и упростили условия участия с учетом пожеланий НКО. Так, мы отменили обязательное софинансирование проекта со стороны некоммерческой организации – теперь грантополучателям необязательно вкладывать собственные финансовые, материальные и иные ресурсы. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы. Это позволит расширить круг потенциальных участников", – сказала вице-мэр.

Она уточнила, что победители конкурса будут определены 1 декабря, а реализацию проектов они смогут начать с 1 января 2023 года. В мэрии рассказали, что организаторы конкурса упростили для НКО порядок предоставления отчетов и оказания помощи, отменив обязательное требование заключать дополнительные соглашения с грантодателями при изменении бюджетных расходов в пределах 10%. Кроме того, был увеличен заявочный период, теперь он составляет 39 дней.

"Усовершенствован и личный кабинет участника. В нем появились новые удобные опции: возможность подписать документы усиленной электронной цифровой подписью, предоставить отчетность и проконсультироваться с куратором в онлайн-режиме", – говорится в сообщении.

Ракова добавила, что власти стараются сделать проведение конкурса максимально прозрачным и удобным для грантополучателей. Она отметила, что социально ориентированные НКО могут проконсультироваться по техническим и организационным вопросам по телефону специальной горячей линии.

"Мы видим, что это существенно влияет на качество подготовки заявок: в 2021 году благодаря своевременной поддержке средний балл оценки проектов вырос на 15 процентов. Также в этом году мы провели практический курс по подаче заявок – его прошли более 200 НКО. Мы надеемся, что такая поддержка поможет многим важным и полезным для города социальным инициативам НКО дойти до финала", – пояснила Ракова.

Конкурс "Москва – добрый город" проводится с 2019 года. В 2022 году участники могут получить гранты на социально ориентированные проекты по семи направлениям: помощь семьям с детьми, многодетным семьям, будущим матерям, подросткам, в том числе в кризисных и трудных жизненных ситуациях; сохранение качества жизни семей, в которых есть дети и взрослые с инвалидностью, в том числе участники чемпионата "Абилимпикс", тяжелобольные и нуждающиеся в долговременном уходе люди; развитие культуры благотворительности, взаимопомощи; социальная адаптация, самореализация и реабилитация людей, исключенных из социума; профилактика социально опасных заболеваний и популяризация здорового образа жизни; создание и продвижение "базы знаний" негосударственной системы помощи людям; продвижение системного волонтерства в социальной сфере.

Победители конкурса получают гранты в размере, соответствующем одной из трех категорий заявок. Первая предполагает предоставление гранта в размере до 1 миллиона рублей, вторая – от 1 до 5 миллионов рублей, третья – от 5 до 10 миллионов рублей. Общий объем финансовой поддержки ежегодно составляет 400 миллионов рублей.