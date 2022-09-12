Столичный Мультимедиа Арт Музей закроется на ремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный Мультимедиа Арт Музей на Остоженке закроется на ремонт. Об этом сообщается в телеграм-канале галереи.

"Мы закрываемся на недолгий ремонт, после чего МАММ снова заработает в привычном режиме и будет дарить вам новые впечатления своими выставками и программами", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что для гостей на время закрытия музея организовали ряд онлайн-мероприятий. Среди них – записи лекций и мастер-классов, а также прогулки по выставкам.

Ранее в Москве открылся Музей ядерного оружейного комплекса. Сообщалось, что в экспозиции представлены образцы изделий и архивные документы. Основное содержание выставки посвящено историческим личностям и рядовым участникам отечественной военной ядерной программы.