Музей ядерного оружейного комплекса открылся в Москве

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Открытие музейной экспозиции отечественного ядерного оружейного комплекса "Гаранты ядерного щита России" состоялось в Москве. Об этом сообщили ТАСС в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Как отметили в пресс-службе, в экспозиции широко представлены подлинные образцы изделий, архивные документы, основное ее содержание посвящено историческим личностям и рядовым участникам отечественной военной ядерной программы, тем, кто непосредственно был у истоков создания и совершенствования военных ядерных гарантий суверенитета и безопасности Отечества.

Ранее сообщалось, что на Тверской улице в Москве открылась музей-квартира знаменитой советской балерины Майи Плисецкой. В рамках экспозиции представлено более тысячи уникальных предметов, оставленных артисткой и ее мужем Родионом Щедриным. В частности, посетители смогут увидеть литографии Марка Шагала с его подписью и коллекцию костюмов от Пьера Кардена.

