Дворец Юсуповых на Чистых прудах отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дворец Юсуповых, расположенный на Чистых прудах в столице, отреставрируют в 2023 году. Он был построен в конце XVI – начале XVII века, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения и официально называется "Палаты бояр Волковых (дворец Юсуповых)". Дворец находится по адресу Большой Харитоньевский переулок, дом 21, строение 4.
В материале говорится, что после реставрации там откроют музей.
"Комплексная реставрация Юсуповского дворца в Большом Харитоньевском переулке по-настоящему долгожданное событие. Долгое время палаты были в частной собственности. Хозяева не проводили работы по их сохранению, несмотря на острую необходимость в реставрации. Для того чтобы привести старинные палаты в порядок, необходимо тщательно изучить их текущее состояние и на основании этого подготовить детальный проект реставрации", – приводятся в материале слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.
Он отметил, что специалисты уже приступили к этим работам. После этого начнется реставрация дворца.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что за последние 11 лет специалисты восстановили в Москве около двух тысяч объектов культурного наследия. По его словам, в настоящее время ведутся работы на 500 памятников архитектуры.
В числе зданий, где работы завершены или еще идут, градоначальник выделил Дом Пантелеева и Дом Абрикосовых, Московский Императорский почтамт, павильон "Зерно" на ВДНХ и другие. Отдельно он коснулся Дома Наркомфина.
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