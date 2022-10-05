Собянин присвоил имя Ирины Антоновой безымянному скверу у Пушкинского музея

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин подписал постановление о присвоении имени Ирины Антоновой безымянному скверу у Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина.

"В память о многолетнем директоре и президенте Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирине Александровне Антоновой (1922–2020 годы) безымянному скверу, расположенному перед главным входом в музей со стороны ул. Волхонки, присвоено наименование – сквер Антоновой", – отметили в пресс-службе мэра.

В марте в Москве состоялось открытие мемориальной таблички искусствоведу Ирине Антоновой, которая более 50 лет занимала пост директора Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова скончалась в декабре 2020 года в возрасте 98 лет. В должности директора Пушкинского музея она проработала с февраля 1961 по июль 2013 года, а затем до самой смерти занимала пост президента учреждения.



Названа причина смерти президента Пушкинского музея Ирины Антоновой

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