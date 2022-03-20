В Москве открыли мемориальную табличку директору Пушкинского музея Ирине Антоновой

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В воскресенье, 20 марта, в Москве состоялось открытие мемориальной таблички искусствоведу Ирине Антоновой, которая более 50 лет занимала пост директора Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Об этом сообщает РИА Новости.

Торжественное мероприятие было приурочено к столетию со дня рождения Антоновой. На нем присутствовало более сорока человек, в том числе действующий директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Табличка расположилась на доме 14/5 на Покровском бульваре, где жила искусствовед.

"Славное имя ГМИИ самыми тесными узами связано с именем Ирины Александровны Антоновой. На протяжении очень длительного времени, 52-х лет, когда она была директором нашего потрясающего музея, Пушкинский музей и Антонова произносились рядом. И так, я думаю, будет всегда", – сказала, Лошак, обращаясь к присутствовавшим.

Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова скончалась в декабре 2020 года в возрасте 98 лет. В должности директора Пушкинского музея она проработала с февраля 1961 года по июль 2013-го, а затем до самой смерти занимала пост президента учреждения.

