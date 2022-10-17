В Госдуму внесут законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ до конца октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии могут внести в Государственную думу на следующей неделе, уже в ноябре он может оказаться на подписи у Владимира Путина. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

"Если решение будет принято, на следующей неделе должен быть закон внесен как межфракционный, в течение следующей недели принят в первом чтении, затем второе, третье, и к вам направляем, в Совет Федерации. В ноябре, надеемся, закон ляжет на стол президенту", – сказал он в ходе парламентских слушаний по данной инициативе.

На прошлой неделе законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ был одобрен правительством России.

Законопроект об административной ответственности за подобную пропаганду будет предусматривать штраф до 200 000 рублей для граждан и до 4 миллионов рублей – для юридических лиц, если нарушение было совершено в интернете или с помощью СМИ.

Помимо этого, за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних будет грозить штраф до 200 000 рублей, а юридическим лицам – до 2 миллионов рублей.

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